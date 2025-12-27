إعلان

مي عز الدين بإطلالة كاجوال أنيقة.. ما سر اللوك؟

كتب : أسماء مرسي

04:11 م 27/12/2025
    الفنانة مي عز الدين (2)
    الفنانة مي عز الدين (3)
    الفنانة مي عز الدين (4)

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة مي عز الدين بإطلالة كاجوال أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت مي مرتدية بدلة مكونة من "هودي" وبنطلون رياضي باللون الأزرق الداكن من ماركة "Tommy Hilfiger".

واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري.

واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين بشكل انسيابي.

ونسقت مع اللوك قبعة باللون الأسود، بالإضافة إلى حقيبة باللون الأزرق، وحذاء أحمر.

وفقا لموقع "masterclass"، اللون الأزرق الداكن من الألوان الكلاسيكية التي تمنح مرتديها مظهرا أنيقا وهادئا، ما يجعله خيارا مثاليا للملابس اليومية والرياضية، كما ظهرت به الفنانة مي عز الدين.

بالإضافة إلى، يسهل تنسيقه مع ألوان متعددة مثل الأبيض، الأحمر، خاصة للخروجات الكاجوال.

الفنانة مي عز الدين إطلالة مي عز الدين مي عز الدين على إنستجرام مي عز الدين بإطلالة كاجوال

