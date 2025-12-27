مي عز الدين بإطلالة كاجوال أنيقة.. ما سر اللوك؟

حصاد 2025.. أبرز مسابقات الجمال لهذا العام حول العالم

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة مي عز الدين بإطلالة كاجوال أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت مي مرتدية بدلة مكونة من "هودي" وبنطلون رياضي باللون الأزرق الداكن من ماركة "Tommy Hilfiger".

واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري.

واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين بشكل انسيابي.

ونسقت مع اللوك قبعة باللون الأسود، بالإضافة إلى حقيبة باللون الأزرق، وحذاء أحمر.

وفقا لموقع "masterclass"، اللون الأزرق الداكن من الألوان الكلاسيكية التي تمنح مرتديها مظهرا أنيقا وهادئا، ما يجعله خيارا مثاليا للملابس اليومية والرياضية، كما ظهرت به الفنانة مي عز الدين.

بالإضافة إلى، يسهل تنسيقه مع ألوان متعددة مثل الأبيض، الأحمر، خاصة للخروجات الكاجوال.