خطفت الأنظار في صيف 2025.. 25 صورة لـ أجرأ إطلالات مايا دياب

كتبت- شيماء مرسي

دائما ما تخطف الفنانة مايا دياب أنظار جمهورها بإطلالتها الجريئة وأحيانا الغريبة والخارجة عن المألوف والغير تقليدية.

وفي هذا التقرير، نرصد لكم أجرأ إطلالات الفنانة مايا دياب التي خطفت الأنظار.

فستان أسود

ارتدت مي فستان طويل وجريء باللون الأسود شفاف من الأعلى، وبقصة حورية البحر من الأسفل، واعتمدت مكياجا قويا.

وعلق ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا على إطلالتها قائلا: "90% من إطلالات مايا تعجبني رغم جرأتها وجنونها، لأن هذا الجنون لا يليق إلا بـ مايا دياب فقط".

وأضاف حنا عبر حسابه الرسمي بـ انستجرام: "هذا الفستان تحديدا لم يكن موفق إطلاقا، حيث إنه لا يلائم قوامها بشكل جيد".

جمبسوت ضيق

أطلت مايا بجمبسوت ضيق بقصة الكب بنقشة الحمار الوحشي باللونين الأبيض والأسود، وارتدت مايا مجوهرات ماسية مكونة من كوليه وحلق

أما بالنسبة للناحية الجمالية، اعتمدت مايا مكياج قوي وجريء يتناسب مع المظهر الجريء الذي اختارته.

واختارت مايا أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة طبيعية وأنيقة.

فستان فضي

أطلت مايا بفستان فضي قصير وجريء باللون الفضي اللامع بقصة الكب، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

فستان أزرق

تألقت مايا بفستان قصير باللون الأزرق الفاتح بتصميم "كب" ومن خامة الجينز، وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم بدرجات النيود.

فستان باللون البني

ظهرت مايا بفستان طويل باللون البني من قماش مقسم لطبقات أفقية مع جزء مكشوف عند البطن بقصة الكب، واعتمدت مكياجا قويا يتناسب مع لون الفستان.

فستان باللون الأبيض

أطلت مايا بفستان طويل شفاف باللون الأبيض من خامة الدانتيل مع أكمام منفصلة طويلة، وطرحة طويلة منسدلة على كتفيها، وأكملت هذه الإطلالة بمكياج بدرجات الألوان الترابية الهادئة.

فستان برأس كبش

تألقت مايا بفستان أسود ضيق يتميز بأكمام شفافة ووشاح يغطي جزء كبير من كتفها مصنوع باللون الذهبي اللامع، وأكملت إطلالتها بتاج ذهبي فريد على رأسها، مصمم على شكل رأس كبش بقرون كبيرة.