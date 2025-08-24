بـ"قميص شبك وخلخال".. 20 صورة لأغرب إطلالات أحمد سعد التي أثارت الجدل

كتبت- أسماء مرسي:

دائماً ما يفاجئ الفنان أحمد سعد جمهوره بإطلالاته الغريبة والمثيرة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما يلي، إليكم أغرب إطلالات الفنان أحمد سعد التي أثارت الجدل:

قميص وبنطلون جيب شورت

أثار أحمد سعد جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره بقميص من الحرير الأسود المنقط بالأبيض، مع بنطلون واسع وقصير على شكل "جيب شورت".

علق ناقد الموضة اللبناني على إطلالته قائلا: "ممكن أعرف مين بيختار ملابس أحمد سعد، إطلالة نسائية تُشبع ملابس جدات".

قميص شبك في موسم جدة

في إحدى حفلاته بموسم جدة، ارتدى قميصا أسود من خامة الشبك فوق "فيست" أسفلها، مع بنطلون بنفس اللون، وكان التصميم من توقيع العلامة التجارية الشهيرة Dsquared2.

جاكيت فرو أسود

لفت أنظار الجمهور بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدى جاكيت طويل من الفرو الأسود، نسقه مع تيشيرت وبنطلون بنفس اللون.

وعلقت مصممة الأزياء زينب الشوربجي على مظهره قائلة: "ظهر بلوك غريب، حيث ارتدى بالطو طويلا من الفرو الأسود مع تيشيرت وبنطلون بنفس اللون، وأضاف قلادة وحلق".

الخلخال يثير الجدل

نشر صورة عبر حسابه على "إنستجرام" وهو يرتدي طقما أبيض مكونا من قميص وشورت، لكن ما جذب الأنظار كان الخلخال الذي ارتداه، حيث انتقده المتابعون بشدة معبرين عن استغرابهم.

تيشيرت ممزق

في إحدى حفلاته، ظهر سعد بإطلالة مثيرة للجدل مرتديا تيشرت ممزق باللون الأسود، مع بنطلون واسع بنفس اللون.

بدلة نسائية بألوان جريئة

كما تألق في إطلالة أخرى ببدلة نسائية تجمع بين الأبيض والبرتقالي والأحمر، مصنوعة من خامة "الكريب ستان"، وتتكون من بنطلون واسع وقميص مليء بالرسومات.