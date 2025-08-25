بـ23 ألف جنيه.. دينا الشربيني بجمبسوت شفاف وجريء

كتبت- شيماء مرسي

ظهرت الفنانة دينا الشربيني بإطلالة جريئة، وذلك خلال صورها مع الفنانة روبي في حفلها الأخير بالساحل الشمالي.

تفاصيل الإطلالة

وأطلت دينا بجمبسوت باللون الأزرق السماوي من الدانتيل المكشكش وشفاف من الأسفل.

مكياج بدرجات النيود واكسسورات عصرية.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت دينا مكياجا ترابيا، إذ وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

مجوهرات جذابة وتسريحة شعر بسيطة.

وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من أسورة وكوليه وخاتم.

ونسقت دينا مع إطلالتها حذاء باللون الفضي، واختارت أن تترك شعرها منسدلا على الجانبين.

سعر الجمبسوت

وبعد البحث وجدنا أن الجمبسوت من العلامة التجارية Alice Mccall ويصل سعره 495.00 دولار أمريكي، أي ما يعادل 23939 جنيها مصريا.

