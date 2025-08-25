إعلان

بـ23 ألف جنيه.. دينا الشربيني بجمبسوت شفاف وجريء

02:30 م الإثنين 25 أغسطس 2025
    دينا الشربيني بجمبسوت شفاف وجريء
    يصل سعره 495.00 دولار أمريكي
    دينا الشربيني بإطلالة جريئة
    سعر جامبسوت دينا الشربيني
    اعتمدت دينا مكياج بدرجات النيود
    جامبسوت دينا الشربيني
    الجمبسوت من العلامة التجارية A
    دينا الشربيني رفقة روبي
كتبت- شيماء مرسي

ظهرت الفنانة دينا الشربيني بإطلالة جريئة، وذلك خلال صورها مع الفنانة روبي في حفلها الأخير بالساحل الشمالي.

تفاصيل الإطلالة

وأطلت دينا بجمبسوت باللون الأزرق السماوي من الدانتيل المكشكش وشفاف من الأسفل.

مكياج بدرجات النيود واكسسورات عصرية.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت دينا مكياجا ترابيا، إذ وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

مجوهرات جذابة وتسريحة شعر بسيطة.

وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من أسورة وكوليه وخاتم.

ونسقت دينا مع إطلالتها حذاء باللون الفضي، واختارت أن تترك شعرها منسدلا على الجانبين.

سعر الجمبسوت

وبعد البحث وجدنا أن الجمبسوت من العلامة التجارية Alice Mccall ويصل سعره 495.00 دولار أمريكي، أي ما يعادل 23939 جنيها مصريا.

دينا الشربيني إطلالة جريئة إطلالة دينا الشربيني روبي
