أطلقت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا نداء الابتكار الأخضر Green Innovation، تحت مظلة مبادرة بوابة الابتكار الوطنية National Innovation Gateway، وذلك دعمًا للحلول الابتكارية المستدامة القائمة على البحث العلمي، وتعزيزًا للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

ويهدف النداء إلى ربط مخرجات البحث العلمي بالتطبيقات العملية ذات الأثر الاقتصادي والمجتمعي، وتشجيع تبني التقنيات النظيفة وكفاءة إدارة الموارد، والحد من الآثار البيئية السلبية، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

وضمت مجالات الأولوية:

• الطاقة الجديدة والمتجددة

• إدارة المخلفات والاقتصاد الدائري

• المياه ومعالجة الصرف

• الزراعة المستدامة والأمن الغذائي

• المواد الصديقة للبيئة والتقنيات النظيفة

ويستهدف النداء الباحثون وأعضاء هيئة التدريس، فرق البحث العلمي متعددة التخصصات، الشركات الناشئة القائمة على مخرجات البحث العلمي في المجالات البيئية.

ويتم تقييم المشروعات وفقًا لمعايير الابتكار، والأثر البيئي، والجدوى الفنية والاقتصادية، وإمكانية تحويل المخرجات البحثية إلى منتجات أو خدمات مستدامة.

للتقديم والاطلاع على التفاصيل من خلال الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في موعد أقصاه 14 أبريل 2026.

اقرأ أيضاً:

أماكن صرف منحة رمضان 2026 على بطاقة التموين

أول طلب إحاطة في النواب لوزير الدولة للإعلام