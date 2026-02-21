إعلان

أخر موعد لتقديم مشروعات نداء الابتكار الأخضر لدعم الحلول البحثية المستدامة

كتب : عمر صبري

08:00 ص 21/02/2026

أكاديمية البحث العلمي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أطلقت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا نداء الابتكار الأخضر Green Innovation، تحت مظلة مبادرة بوابة الابتكار الوطنية National Innovation Gateway، وذلك دعمًا للحلول الابتكارية المستدامة القائمة على البحث العلمي، وتعزيزًا للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
ويهدف النداء إلى ربط مخرجات البحث العلمي بالتطبيقات العملية ذات الأثر الاقتصادي والمجتمعي، وتشجيع تبني التقنيات النظيفة وكفاءة إدارة الموارد، والحد من الآثار البيئية السلبية، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

وضمت مجالات الأولوية:
• الطاقة الجديدة والمتجددة
• إدارة المخلفات والاقتصاد الدائري
• المياه ومعالجة الصرف
• الزراعة المستدامة والأمن الغذائي
• المواد الصديقة للبيئة والتقنيات النظيفة

ويستهدف النداء الباحثون وأعضاء هيئة التدريس، فرق البحث العلمي متعددة التخصصات، الشركات الناشئة القائمة على مخرجات البحث العلمي في المجالات البيئية.

ويتم تقييم المشروعات وفقًا لمعايير الابتكار، والأثر البيئي، والجدوى الفنية والاقتصادية، وإمكانية تحويل المخرجات البحثية إلى منتجات أو خدمات مستدامة.

للتقديم والاطلاع على التفاصيل من خلال الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في موعد أقصاه 14 أبريل 2026.

اقرأ أيضاً:

أماكن صرف منحة رمضان 2026 على بطاقة التموين

أول طلب إحاطة في النواب لوزير الدولة للإعلام

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أكاديمية البحث العلمي الابتكار الأخضر الحلول البحثية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"خلي الكل يحس بشو صار فينا".. كيف يتابع غزيون قصتهم في "صحاب الأرض" خلال
أخبار وتقارير

"خلي الكل يحس بشو صار فينا".. كيف يتابع غزيون قصتهم في "صحاب الأرض" خلال
ما الفرق بين مدارس ips والـ ig؟.. تعرف على التفاصيل
مدارس

ما الفرق بين مدارس ips والـ ig؟.. تعرف على التفاصيل

فوائد المكسرات بعد الإفطار.. طاقة وصحة للقلب والهضم
رمضان ستايل

فوائد المكسرات بعد الإفطار.. طاقة وصحة للقلب والهضم
كشف هوية مُطلق النار .. الداخلية تكشف كواليس فيديو إطلاق النار على "طفل
حوادث وقضايا

كشف هوية مُطلق النار .. الداخلية تكشف كواليس فيديو إطلاق النار على "طفل
هبوط أرضي وتسرب مياه في سد النهضة.. كيف يهدد مصر والسودان؟
شئون عربية و دولية

هبوط أرضي وتسرب مياه في سد النهضة.. كيف يهدد مصر والسودان؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026