تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام، حفلًا مميزًا لأوركسترا القاهرة السيمفوني بعنوان "اتجاهات عربية"، وذلك في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت 21 فبراير 2026 على المسرح الكبير، ضمن خطتها لدعم الموسيقى الجادة وإبراز الإبداعات العربية.

يتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات التي تعكس تنوع المدارس الموسيقية العربية في قالب سيمفوني معاصر، حيث يسعى الحفل إلى تقديم رؤية فنية تمزج بين الأصالة والحداثة، وإلقاء الضوء على تجارب موسيقية عربية متميزة.

ويأتي الحفل في إطار استراتيجية دار الأوبرا الهادفة إلى تعزيز حضور الموسيقى الكلاسيكية العربية على مسارحها المختلفة، وإتاحة الفرصة أمام الجمهور للاستمتاع بتجارب فنية راقية تثري الذائقة الموسيقية وتدعم التبادل الثقافي.