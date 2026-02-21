إعلان

اليوم.. أوركسترا القاهرة السيمفوني يقدم "اتجاهات عربية" على المسرح الكبير

كتب : مصراوي

09:00 ص 21/02/2026

دار الأوبرا المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام، حفلًا مميزًا لأوركسترا القاهرة السيمفوني بعنوان "اتجاهات عربية"، وذلك في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت 21 فبراير 2026 على المسرح الكبير، ضمن خطتها لدعم الموسيقى الجادة وإبراز الإبداعات العربية.

يتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات التي تعكس تنوع المدارس الموسيقية العربية في قالب سيمفوني معاصر، حيث يسعى الحفل إلى تقديم رؤية فنية تمزج بين الأصالة والحداثة، وإلقاء الضوء على تجارب موسيقية عربية متميزة.

ويأتي الحفل في إطار استراتيجية دار الأوبرا الهادفة إلى تعزيز حضور الموسيقى الكلاسيكية العربية على مسارحها المختلفة، وإتاحة الفرصة أمام الجمهور للاستمتاع بتجارب فنية راقية تثري الذائقة الموسيقية وتدعم التبادل الثقافي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دار الأوبرا أوركسترا حفل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أخر موعد لتقديم مشروعات نداء الابتكار الأخضر لدعم الحلول البحثية المستدامة
جامعات ومعاهد

أخر موعد لتقديم مشروعات نداء الابتكار الأخضر لدعم الحلول البحثية المستدامة
أفضل موعد لممارسة "الجيم " في رمضان والأكلات الصحية
أخبار وتقارير

أفضل موعد لممارسة "الجيم " في رمضان والأكلات الصحية
فوائد الفواكه بعد الإفطار.. لماذا يجب أن تكون جزءًا من وجبتك الشهرية
رمضان ستايل

فوائد الفواكه بعد الإفطار.. لماذا يجب أن تكون جزءًا من وجبتك الشهرية
حالة استياء بين الأندية العالمية بسبب كأس العالم للأندية.. ما القصة؟
رياضة عربية وعالمية

حالة استياء بين الأندية العالمية بسبب كأس العالم للأندية.. ما القصة؟
سي إن إن: الجيش الأمريكي جاهز لضرب إيران السبت
شئون عربية و دولية

سي إن إن: الجيش الأمريكي جاهز لضرب إيران السبت

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

كشف هوية مُطلق النار .. الداخلية تكشف كواليس فيديو إطلاق النار على "طفل باسوس"
هبوط أرضي وتسرب مياه في سد النهضة.. كيف يهدد مصر والسودان؟
بسبب اتهامات أخلاقية.. الشركة المنتجة لمسلسل "فخر الدلتا" تحذف اسم مؤلف العمل
كان بيقرأ قرآن في نهار رمضان.. حبس رجل أعمال ضرب "فرد أمن" بكمبوند شهير