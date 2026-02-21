إعلان

شديد البرودة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب : أحمد عبدالمنعم

10:00 ص 21/02/2026
    نوة قاسم تضرب الإسكندرية (1)
    نوة قاسم تضرب الإسكندرية (2)
    طقس متقلب بسبب نوة قاسم في الإسكندرية (2)
    طقس متقلب بسبب نوة قاسم في الإسكندرية (1)
    طقس متقلب بسبب نوة قاسم في الإسكندرية (3)
    طقس متقلب بسبب نوة قاسم في الإسكندرية (4)

كتب- أحمد عبدالمنعم:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة اعتبارًا من السبت 21 فبراير 2026 إلى الأربعاء 25 فبراير 2026.

وتوقعت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إنه يسود الأيام المقبلة، طقس بارد إلى شديد البرودة في الصباح الباكر، دافئ إلى مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، بارد إلى شديد البرودة ليلاً.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة تشهد شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس تشهد فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، يومي الأحد 22 فبراير والاثنين 23 فبراير على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

