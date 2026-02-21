إعلان

هبوط أرضي وتسرب مياه في سد النهضة.. كيف يهدد مصر والسودان؟

كتب : عبدالله محمود

01:21 ص 21/02/2026
    سد النهضة
    سد النهضة (3)
    سد النهضة (2)

كتب-عبدالله محمود:

حذرت المجلة الدولية للحد من مخاطر الكوارث، في دراسة جديدة لها من خطر وشيك يهدد سد النهضة الإثيوبي، وذلك بسبب هبوط أرضي وتسرب مياه كبير.

وبحسب المجلة الدولية، أظهرت صور الأقمار الصناعية الحديثة تسرب نحو 41 مليار متر مكعب من مياه الخزان، ما يثير مخاوف جدية حول استقرار السد وتأثيراته على الملايين في دول المصب، خاصة السودان ومصر.

وتسلط الدراسة المنشورة في عدد فبراير 2026، الضوء على تحليل المخاطر الجيولوجية باستخدام أجهزة استشعار متعددة وتقنيات متقدمة، من بينها: "برنامج GRACE لمراقبة المياه الجوفية، النمذجة الهيدرولوجية (SWAT)، وتقنية التداخل المستمر للمشتتات (PSI) لرصد التشوهات الهيكلية".

أكدت المجلة الدولية، أن النتائج أظهرت وجود تشوهات وتسربات في السد تشير إلى عدم استقراره، مع هبوط تفاضلي يصل إلى 40 ملم وظهور مسارات للتسرب والترشيح.

وأوضحت الدراسة أن النشاط الزلزالي في المنطقة أصبح غير طبيعي، ويتماشى مع خطوط الصدوع الجيولوجية، مما يزيد من احتمال حدوث انهيار جيولوجي عابر للحدود.

ووفقًا للمجلة الدولية، فإن الدراسة أظهرت محاكاة انهيار السد إمكانية حدوث فيضانات كارثية تمتد إلى السودان ومصر، مع تأثيرات مباشرة على ملايين السكان.

وأكدت المجلة الدولية، أن هذا التحليل ضمن جهودها الدولية لتقييم مخاطر السدود العملاقة، مشددة على ضرورة إجراء فحوصات السلامة الدورية لسد النهضة.

سد النهضة هبوط أرضي إثيوبيا هبوط أرضي في سد النهضة تسرب مياه في سد النهضة كارثة في سد النهضة

