سي إن إن: الجيش الأمريكي جاهز لضرب إيران السبت

كتب : مصراوي

09:34 ص 21/02/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات
أفادت قناة CNN بأن كبار مسؤولي الأمن القومي أبلغوا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الجيش بات جاهزًا لتنفيذ ضربات محتملة ضد إيران، اعتبارًا من يوم السبت، في حال صدور القرار السياسي بذلك.

وأشارت الشبكة إلى أن الاستعدادات العسكرية وُضعت ضمن خطط طوارئ تشمل عدة سيناريوهات، وسط تصاعد التوتر في المنطقة وترقب دولي لأي تحرك قد يعيد رسم ملامح المشهد الإقليمي، وذلك وفق ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجيش الأمريكي جاهز ضرب إيران السبت

