سي إن إن: الجيش الأمريكي جاهز لضرب إيران السبت



وكالات

أفادت قناة CNN بأن كبار مسؤولي الأمن القومي أبلغوا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الجيش بات جاهزًا لتنفيذ ضربات محتملة ضد إيران، اعتبارًا من يوم السبت، في حال صدور القرار السياسي بذلك.

وأشارت الشبكة إلى أن الاستعدادات العسكرية وُضعت ضمن خطط طوارئ تشمل عدة سيناريوهات، وسط تصاعد التوتر في المنطقة وترقب دولي لأي تحرك قد يعيد رسم ملامح المشهد الإقليمي، وذلك وفق ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.