مستشار ترامب يكشف موقفه من الهجوم على إيران

كتب : مصراوي

09:05 ص 21/02/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

كشف موقع أكسيوس نقلًا عن مستشار للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ترامب لم يحسم قراره بعد بشأن توجيه ضربة إلى إيران، مؤكدًا أنه يُبقي جميع الخيارات مطروحة، وقد يتخذ القرار في أي لحظة وفقًا لتطورات الأوضاع.

وأشار المستشار إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية أعدت خططًا للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة، من بينها خيارات تصعيدية كبرى، في ظل التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران، وذلك وفق ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

