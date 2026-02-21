مستشار ترامب يكشف موقفه من الهجوم على إيران

وكالات

كشف موقع أكسيوس نقلًا عن مستشار للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ترامب لم يحسم قراره بعد بشأن توجيه ضربة إلى إيران، مؤكدًا أنه يُبقي جميع الخيارات مطروحة، وقد يتخذ القرار في أي لحظة وفقًا لتطورات الأوضاع.

وأشار المستشار إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية أعدت خططًا للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة، من بينها خيارات تصعيدية كبرى، في ظل التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران، وذلك وفق ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.