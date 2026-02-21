مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
17:00

بيرنلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
22:00

نيوكاسل

الدوري الإسباني

أوساسونا

- -
19:30

ريال مدريد

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

اسبانيول

الدوري الإيطالي

ليتشي

- -
19:00

إنتر ميلان

كأس مصر.. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

كتب : نهي خورشيد

10:00 ص 21/02/2026

كأس مصر.. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات النا

تقام اليوم عدد من المباريات المهمة في مختلف البطولات العالمية والمحلية.

ونستعرض هنا مواعيد المباريات والقنوات الناقلة:

موعد مباراة كأس مصر

المصرية للاتصالات ضد إنبي- 9:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

مان سيتي ضد نيوكاسل- بي إن سبورت- 10 مساء

أستون فيلا ضد ليدز يونايتد- بي إن سبورت2- 5 مساء

تشيلسي ضد بيرنلي- 5 مساء- بي إن سبورت

برينتفورد ضد برايتون- بي إن سبورت4- 5 مساء

وست هام يونايتد ضد بورنموث- بي إن سبورت4- 7:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

أوساسونا ضد ريال مدريد- بي إن سبورت- 7:30 مساء

ريال بيتيس ضد رايو فاييكانو- بي إن سبورت3- 3 مساء

أتليتكو مدريد ضد إسبانيول- بي إن سبورت4- 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

ليتشي ضد إنتر ميلان- 7 مساء

كالياري ضد لاتسيو- 9:45 مساء

يوفنتوس ضد كومو- 4 مساء

تُبث مباريات الدوري الإيطالي على منصة Starz Play App

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الخليج ضد نيوم- 9 مساء

النصر ضد الحزم- 9 مساء

الهلال ضد الاتحاد- 9 مساء

وتذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات ثمانية.

