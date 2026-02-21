كأس مصر.. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

كأس مصر.. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات النا

تقام اليوم عدد من المباريات المهمة في مختلف البطولات العالمية والمحلية.

ونستعرض هنا مواعيد المباريات والقنوات الناقلة:

موعد مباراة كأس مصر

المصرية للاتصالات ضد إنبي- 9:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

مان سيتي ضد نيوكاسل- بي إن سبورت- 10 مساء

أستون فيلا ضد ليدز يونايتد- بي إن سبورت2- 5 مساء

تشيلسي ضد بيرنلي- 5 مساء- بي إن سبورت

برينتفورد ضد برايتون- بي إن سبورت4- 5 مساء

وست هام يونايتد ضد بورنموث- بي إن سبورت4- 7:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

أوساسونا ضد ريال مدريد- بي إن سبورت- 7:30 مساء

ريال بيتيس ضد رايو فاييكانو- بي إن سبورت3- 3 مساء

أتليتكو مدريد ضد إسبانيول- بي إن سبورت4- 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

ليتشي ضد إنتر ميلان- 7 مساء

كالياري ضد لاتسيو- 9:45 مساء

يوفنتوس ضد كومو- 4 مساء

تُبث مباريات الدوري الإيطالي على منصة Starz Play App

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الخليج ضد نيوم- 9 مساء

النصر ضد الحزم- 9 مساء

الهلال ضد الاتحاد- 9 مساء

وتذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات ثمانية.