كأس مصر.. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة
كتب : نهي خورشيد
كأس مصر.. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات النا
تقام اليوم عدد من المباريات المهمة في مختلف البطولات العالمية والمحلية.
ونستعرض هنا مواعيد المباريات والقنوات الناقلة:
موعد مباراة كأس مصر
المصرية للاتصالات ضد إنبي- 9:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
مان سيتي ضد نيوكاسل- بي إن سبورت- 10 مساء
أستون فيلا ضد ليدز يونايتد- بي إن سبورت2- 5 مساء
تشيلسي ضد بيرنلي- 5 مساء- بي إن سبورت
برينتفورد ضد برايتون- بي إن سبورت4- 5 مساء
وست هام يونايتد ضد بورنموث- بي إن سبورت4- 7:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
أوساسونا ضد ريال مدريد- بي إن سبورت- 7:30 مساء
ريال بيتيس ضد رايو فاييكانو- بي إن سبورت3- 3 مساء
أتليتكو مدريد ضد إسبانيول- بي إن سبورت4- 10 مساء
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
ليتشي ضد إنتر ميلان- 7 مساء
كالياري ضد لاتسيو- 9:45 مساء
يوفنتوس ضد كومو- 4 مساء
تُبث مباريات الدوري الإيطالي على منصة Starz Play App
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
الخليج ضد نيوم- 9 مساء
النصر ضد الحزم- 9 مساء
الهلال ضد الاتحاد- 9 مساء
وتذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات ثمانية.