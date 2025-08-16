"تيشرت وشورت قصير".. عبير صبري بإطلالة جريئة

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة عبير صبري بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

ارتدت عبير تيشرت واسع باللون الأبيض، مزينا بطباعة كرتونية ملونة، ونسقت أسفله "شورت" قصير بنفس اللون.

واعتمدت إلهام مكياجا بالألوان الترابية، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي البيج، وقبعة رأس باللون الوردي، بالإضافة إلى، حقيبة باللون البيج.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وساعة يد.

والتيشيرت المطبوع خيارا رائعا لإضافة لمسة من المرح والشباب إلى الإطلالة، كما أنه يمنح مرتديه مظهرا جذابا وملفتا للأنظار.

ويسهل تنسيقه مع قطع بسيطة مثل الجينز للحصول على إطلالة كاجوال، أو مع الشورت لإطلالة صيفية على الشاطيء، كما فعلت الفنانة عبير صبري، وفقا لموقع "tradeindia".