"مش أحسن حاجة".. خبير موضة يفجر مفاجأة عن إطلالة ليلى علوي

خطفت النجمة ليلى علوي، خلال الساعات الماضية، الأنظار بإطلالة صيفية من قلب جزيرة ميكونوس اليونانية، حيث وثقت لحظات استمتاعها بأجواء الإجازة عبر مجموعة صور نشرتها على حسابها بموقع "إنستجرام".

ظهرت ليلى وهي تتجول على الصخور الساحلية بخطوات مرحة، بينما ينساب شعرها بفعل الرياح، مرتدية فستانا شاطئيا واسع التصميم قصير الطول، مزينا بنقوش كبيرة بألوان زاهية تجمع بين الأزرق التركوازي والأحمر والأسود والأبيض، مع حذاء صيفي مسطح "شبشب" ونظارة شمسية داكنة العدسات، مكتملة بإكسسوارات ذهبية بسيطة في اليد.

الإطلالة منحت انطباعًا بالراحة والعفوية، خاصة مع انسجام الألوان مع زرقة البحر وصفاء السماء، لكنها في الوقت ذاته أثارت جدلًا بين محبيها، بين من رأى فيها روح الشباب والمرح، ومن اعتبرها غير موفقة مقارنة بطلّاتها السابقة الأكثر أناقة.

وتعليقا على إطلالة ليلى علوى، قال خبير الموضة أحمد غالب إن الفستان يتميز بروح صيفية مرحة وألوان جريئة تلفت الانتباه، وهو مثالي للأجواء الشاطئية من حيث الخامة الخفيفة والحركة الواسعة التي تسمح بالراحة».

وأضاف "غالب" في تصريحات لـ"مصراوي": "لكن من ناحية التناسب مع شكل الجسم، القصّة الفضفاضة جدًا والنقوش الكبيرة لا تبرز جمال القوام، بل تجعله يبدو أكبر حجمًا، وكان يمكن استبدالها بنقوش أصغر وقصة محددة قليلًا عند الخصر لخلق توازن بصري أفضل".

وتابع: "طول الفستان القصير لا يناسب تمامًا عمر ليلى علوي الذي تجاوز الخمسين، ليس لأنه غير لائق، ولكن لأن الطول المتوسط يمنحها مظهرًا أكثر رشاقة ويضفي لمسة من الفخامة، خاصة إذا كان التصميم يحافظ على الروح المرحة".

واختتم الخبير تعليقه بالقول: "الإطلالة لم تكن سيئة من حيث الجو العام والاختيار لمكان وزمن الإجازة، لكنها لا تصنف كأقوى ظهور لها، إذ غلبت عليها العفوية على حساب الإبهار الذي اعتدناه منها في المناسبات العامة".

اقرأ أيضا:

فرح أسطوري.. 16 صورة ومعلومات عن زوج البلوجر يومي

سائق صيني يثير الجدل.. غطاء سيارته شفاف مليء بالأسماك الحية (فيديو)

بـ700 ألف دولار.. 10 صور لـ ساعة باربي النادرة يرتديها ميسي

ثعبان بحر يسبح داخل بطن رجل.. لن تتوقع ما حدث

"زيزو" يخطف قلوب الأجانب والسوشيال ميديا بالسمنة البلدي (فيديو)