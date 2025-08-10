غادة عبد الرازق ببدلة غريبة. لن تتوقع سعرها - 10 صور

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة غادة عبد الرازق بإطلالة غير تقيليدية في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت غادة مرتدية بدلة باللون الأبيض، تتميز بألوانها المبهجة ومزينة برسومات نباتية وزهور ملونة.

بالبحث وجدنا البدلة من متجر أزياء نسائي "faire"، يبلغ سعرها 53.50 دولار، أي ما يعادل "2,597 جنيه مصري".

كما اختارت وضع مكياجا ناعما بدرجات الألوان الترابية، ما منحها مظهرا طبيعيا.

وحرصت على ترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وحقيبة يد كبيرة باللون الرصاصي.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وقبعة باللون الأسود.

نصائح للتنسيق علىطريقة غادة عبد الرازق

اكسسوارات بسيطة

البدلة تحتوي على ألوان متعددة، فمن الأفضل اختيار إكسسوارات بسيطة وهادئة لتوازن الإطلالة.

ألوان داكنة

يمكنك تنسيق البدلة مع حذاء بلون داكن مثل الأسود، كما فعلت غادة، لإضفاء لمسة من الأناقة.

اقرأ أيضا:

فرح أسطوري.. 16 صورة ومعلومات عن زوج البلوجر يومي

سائق صيني يثير الجدل.. غطاء سيارته شفاف مليء بالأسماك الحية (فيديو)

بـ700 ألف دولار.. 10 صور لـ ساعة باربي النادرة يرتديها ميسي

ثعبان بحر يسبح داخل بطن رجل.. لن تتوقع ما حدث

"زيزو" يخطف قلوب الأجانب والسوشيال ميديا بالسمنة البلدي (فيديو)