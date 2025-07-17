أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة جذابة في أحدث ظهور

كتبت- نرمين ضيف الله:

شاركت الفنانة أمينة خليل جمهورها عبر خاصية "ستوري" على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة ولافتة.

وارتدت أمينة فستانًا طويلاً من دون أكمام (كات)، بتصميم منقط يجمع بين اللونين الأبيض والأسود، ما منحها مظهرًا عصريًا وأنيقًا في آنٍ واحد.

تفاصيل الإكسسوارات

نسّقت أمينة مع الفستان مجموعة مميزة من الإكسسوارات، تكونت من كوليه وسلسلة وأساور وحلق، جاءت مرصعة بحجر الزمرد وتفاصيل تراثية، أضافت لمسة فاخرة وجذابة لإطلالتها.

كما اعتمدت نظارة شمسية أنيقة تناسبت تمامًا مع مظهرها العام.

مكياج ناعم وألوان جريئة

أما من حيث المكياج، فاختارت أمينة البساطة، حيث اكتفت بلمسات خفيفة أبرزت ملامحها الطبيعية دون مبالغة.

ولفتت الأنظار بطلاء أظافر باللون الوردي الفاتح، ما أضفى حيوية على الإطلالة.

يُذكر أن أمينة خليل دائمًا ما تلفت الأنظار بإطلالاتها العصرية وذوقها الرفيع في اختيار الأزياء والإكسسوارات، مما يجعلها من أبرز النجمات في عالم الموضة على السوشيال ميديا.

أحدث ظهور ل أمينة خليل