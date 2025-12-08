7 صور ومعلومات عن إطلالة روجينا في أحدث ظهور لها

تألقت العديد من النجمات في فعاليات أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الخامسة، حيث اخترن الظهور بإطلالات لامعة جمعت بين الفخامة والأناقة.

في السطور التالية، نستعرض لكم أبرز الإطلالات التي لفتت الأنظار خلال أيام المهرجان:

أسماء جلال

خلال حضورها فعاليات المهرجان، خطفت الفنانة أسماء جلال الأنظار بفستان ميتاليكي باللون البنفسجي الداكن من توقيع المصممة مرمر حليم، تميز بتطريزات كاملة وصيحة الكتف الواحد، وعتمدت مكياجا ترابيا أبرز جمال ملامحها، مع تسريحة شعر مرفوعة.

مرام علي

تألقت الفنانة السورية مرام علي بفستان أنيق باللون الأسود، مطرزا بالكامل من الترتر اللامع، وياقة عالية، كما تميز بقصته الأميرية وكاب أسود شفاف طويل، مع وضع مكياجا بسيطا وتسريحة شعر منسدلة.

هنا الزاهد

حرصت الفنانة هنا الزاهد على تقديم إطلالة أنيقة خلال افتتاح المهرجان، إذ ظهرت بفستان أبيض طويل بقصة الكب، مزين بتطريزات فضية، واعتمدت مكياجا ناعما مع أحمر شفاه وردي، وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

إلهام شاهين

بينما تألقت الفنانة إلهام شاهين بفستان ميتاليكي، أسود طويل بأكمام طويلة ومفتوح على شكل حرف V عند الصدر، ومرصع بالكامل بتطريز من الخرز والترتر الذهبي والأسود، وأكملت اللوك بحقيبة سوداء ومجوهرات ماسية فاخرة.

رزان جمال

ظهرت الفنانة رزان جمال بفستان أسود طويل بقصة الكب، جاء بتصميم منفوش من الأسفل ومزين بتطريزات ذهبية لامعة، واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود، وتألقت بتسريحة شعر منسدل على الجانبين بأسلوب انسيابي، ونسقت مع الفستان حذاء أسود، وأكملت اللوك بمجوهرات مكونة من عقد وحلق.

