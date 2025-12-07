إطلالة جريئة.. دينا فؤاد تخطف الأنظار في آخر ظهور لها

تألقت النجمة جيسيكا ألبا في جلسة تصوير خاصة على هامش مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2025 بإطلالة عصرية.

اختارت جيسيكا ألبا بدلة أنيقة بدرجات البيج أو النيود الدافئ، متكونة من بليزر واسع القصة وبنطال متناسق، في تنسيق يعكس توازناً مثالياً بين الكلاسيكية والحداثة.

تفاصيل اللوك

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجًا ناعمًا ومشرقًا مع ظل جفون بدرجات النيود.

كما تركت شعرها منسدلًا بتموجات طبيعية ناعمة تمنح الإطلالة مظهرًا مريحًا وأنيقًا في آن.