"إطلالة راقية".. هكذا ظهرت جيسيكا ألبا خلال فعاليات مهرجان البحر الأحمر

كتبت- نرمين ضيف الله

05:48 م 07/12/2025
    النجمة جيسيكا ألبا في جلسة تصوير على هامش مهرجان البحر الأحمر السينمائي
    النجمة جيسيكا ألبا في جلسة تصوير على هامش مهرجان البحر الأحمر السينمائي
    النجمة جيسيكا ألبا في جلسة تصوير على هامش مهرجان البحر الأحمر السينمائي

تألقت النجمة جيسيكا ألبا في جلسة تصوير خاصة على هامش مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2025 بإطلالة عصرية.

اختارت جيسيكا ألبا بدلة أنيقة بدرجات البيج أو النيود الدافئ، متكونة من بليزر واسع القصة وبنطال متناسق، في تنسيق يعكس توازناً مثالياً بين الكلاسيكية والحداثة.

تفاصيل اللوك

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجًا ناعمًا ومشرقًا مع ظل جفون بدرجات النيود.

كما تركت شعرها منسدلًا بتموجات طبيعية ناعمة تمنح الإطلالة مظهرًا مريحًا وأنيقًا في آن.

جيسيكا ألبا مهرجان البحر الأحمر السينمائي

