شهدت حفلات الخطوبة والزفاف في عام 2025 ظهور عدد من أبرز البلوجرز وعارضات الأزياء بإطلالات أميرية وساحرة جذبت الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تميزت الفساتين بالفخامة والتفاصيل الأنيقة، فيما أضاف المكياج وتسريحات الشعر لمسة من الجمال والرقي لكل إطلالة.

هيا كرزون

تألقت البلوجر الأردنية هيا كرزون بإطلالة ملكية في حفل زفافها، مرتدية فستان زفاف أبيض مصنوع من الساتان بقصة "الكب" المنفوشة، ومطرز بالكريستال والترتر اللامع، مع حزام عند منطقة الخصر وطرحة من الشيفون، وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم بدرجات النيود وتسريحة شعر مرفوعة مزينة بتاج مرصع بالكريستال.

شيرين بيوتي

اختارت البلوجر السورية شيرين بيوتي فستان زفاف طويل باللون الأبيض يتميز بالتصميم الكلاسيكي المزخرف بالدانتيل الفاخر، مع أكمام طويلة وياقة عالية، ما منحها إطلالة أنيقة ومحتشمة.

وأبرزت مكياجها الناعم جمال ملامحها الطبيعية وأضاف لمسة من الرقي على إطلالتها.

كيناز حكيم

خطفت عارضة الأزياء الأردنية كيناز حكيم الأنظار بفستان زفاف طويل منفوش باللون الأبيض، مزين بتطريزات لامعة وأكمام شفافة، مع مكياج بدرجات النيود وتسريحة شعر مرفوعة، ما منحها إطلالة كلاسيكية أنيقة ومميزة.

أريكا هاموند

تألقت عارضة الأزياء أريكا هاموند بإطلالة ذهبية ساحرة، حيث ارتدت فستانا طويلا شفافا باللون الذهبي مزودا بإكستنشن، وتركت خصلات شعرها منسدلة على الجانبين، وأكملت الإطلالة بمجموعة من المجوهرات الفاخرة مكونة من عقد وأقراط طويلة.

مهلاقا جابري

تألقت عارضة الأزياء الإيرانية-الأميركية مهلاقا جابري في حفل خطبتها بإطلالتين مميزتين؛ الإطلالة الأولى جاءت بفستان أبيض طويل بقصة "كب"، مزين بتطريزات لامعة وضيق على الجسم، مع مكياج ناعم وتسريحة شعر مرفوعة، بينما الإطلالة الثانية اعتمدت فيها فستانا قصيرا فوق الركبة، مكشوف الصدر، نسقته مع حذاء وتسريحة شعر مرفوعة أيضًا، لتبرز رشاقتها وجاذبيتها.

يمني خوري

ظهرت خبيرة التجميل وعارضة الأزياء اللبنانية المعروفة بـ"دكتورة يومي" بإطلالتين مذهلتين؛ الأولى في حفل زفافها بفستان ملكي من توقيع دار أزياء إيطالية، يتميز بالقصة الكلاسيكية، الأكمام المنسدلة، والتطريزات الدقيقة مع ذيل طويل، في مشهد أشبه بأميرات الحكايات الخيالية، أما الإطلالة الثانية في حفل ما قبل الزفاف، جاءت بفستان "حورية البحر" ذهبي اللون مستوحى من وهج الغروب.

