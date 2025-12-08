إعلان

هنا شيحة بإطلالة جذابة في اليوم الخامس من مهرجان البحر الأحمر

كتب : شيماء مرسي

09:30 م 08/12/2025
    هنا شيحة (2)

أطلت الفنانة هنا شيحة بإطلالة جذابة على السجادة الحمراء خلال حضورها اليوم الخامس من مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الخامسة.

وتألقت هنا بفستان طويل بقصة الكب باللون البرتقالي اللامع، ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة باللون البيج.

واعتمدت هنا مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون بألوان النيود.

واختارت هنا تسريحة الشعر المرفوع لأعلى بطريقة تتناسب مع إطلالتها الجريئة.

وزينت إطلالتها بمجوهرات بإكسسورات مكونة من أسورة وحلق وخاتم.

هنا شيحة إطلالة جذابة مهرجان البحر الأحمر السجادة الحمراء

