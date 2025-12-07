تألقت الفنانة إلهام شاهين بإطلالة كلاسيكية، خلال مشاركتها في فعاليات اليوم الرابع من مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

وظهرت إلهام شاهين، بفستان بطول متوسط، مصنوعاً بالكامل من الدانتيل الأبيض الفاخر بنقشة الزهور، ما منحها طابعاً أنثوياً ناعماً.

وتميز الفستان بقصة ضيقة عند الخصر، مع حزام أبيض عريض مزود بشكل دائري مزخرف، ليبرز القوام بأسلوب أنيق، كما جاءت الأكمام منتفخة قليلاً، مضيفة بعداً عصرياً.

وزينت الإطلالة بأقراطاً متدلية أنيقة وساعة يد ذهبية فاخرة، لتكمل اللمسات الراقية للإطلالة.

واعتمدت تسريحة شعر بنية مموجة ومرفوعة جزئياً إلى الخلف، مع مكياج يبرز جمال عينيها ويمنح شفتيها لوناً ناعماً.