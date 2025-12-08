فستان أسود شفاف.. لبلبة تخطف الأنظار على السجادة الحمراء بإطلالة ملفتة
كتبت- شيماء مرسي
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
ظهرت الفنانة لبلبة بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء خلال حضورها اليوم الخامس من مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الخامسة.
وارتدت لبلبة فستان طويل باللون الأسود شفاف عند منطقة الصدر والخصر مصنوع من قماش الشيفون.
واعتمدت لبلبة مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري.
وتركت لبلبة خصلات شعرها منسدلا على كتفيها، ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة باللون الأسود.
وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من حلق وخاتم.