تألقت النجمة مرام علي في جلسة تصوير على هامش مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2025 بفستان سهرة أسود أنيق، وذلك خلال عدة صور لها نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

واردت مرام الفستان بقصة طويلة، وغير متماثل بكتف واحد وينحدر بانسيابية حريرية، من تصميم دار الأزياء "ستيفان رولان".

والفستان الجزء السفلي منه مزين بتفاصيل كسرات دقيقة، أما الأكمام فجاءت واسعة ومنسدلة بأناقة.

وأكملت إطلالتها بمجوهرات راقية وماسية ناعمة مكونة من أقراط متدلية وخاتم، مما أضاف لمسة من بريق الفستان.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجاً قوياً وجذاباً يركز على رسمت العيون السموكي وأحمر شفاه بلون بني لامع، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بنعومة.