7 صور ومعلومات عن إطلالة روجينا في أحدث ظهور لها

هنا شيحة بإطلالة جذابة في اليوم الخامس من مهرجان البحر الأحمر

هنا أنيقة وياسمين صبري غير موفقة.. ناقد يعلق على إطلالات النجمات في مهرجان

ظهرت الفنانة نيللي كريم بإطلالة أنيقة على السجادة الحمراء خلال حضورها اليوم الخامس من مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الخامسة.

وارتدت نيللي فستان طويل بقصة "الكب" باللون الأسود مزينا بتطريزات باللون الفضي والبيبي بلو.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نيللي مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

واختارت نيللي تسريحة الشعر ذيل الحصان بطريقة تتناسب مع إطلالتها الأنيقة.

وزينت إطلالتها بمجوهرات بمجوهرات مكونة من حلق وخاتم.