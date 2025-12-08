إعلان

كالأميرات.. نيللي كريم تخطف الأنظار في اليوم الخامس من مهرجان البحر الأحمر

كتبت- شيماء مرسي

09:44 م 08/12/2025
  • عرض 2 صورة
    نيللي كريم في مهرجان البحر الأحمر

ظهرت الفنانة نيللي كريم بإطلالة أنيقة على السجادة الحمراء خلال حضورها اليوم الخامس من مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الخامسة.

وارتدت نيللي فستان طويل بقصة "الكب" باللون الأسود مزينا بتطريزات باللون الفضي والبيبي بلو.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نيللي مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

واختارت نيللي تسريحة الشعر ذيل الحصان بطريقة تتناسب مع إطلالتها الأنيقة.

وزينت إطلالتها بمجوهرات بمجوهرات مكونة من حلق وخاتم.

نيللي كريم مهرجان البحر الأحمر اطلالة نيللي كريم

