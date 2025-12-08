رفض الإعلامي عمرو أديب فكرة عقد لقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دون ضمانات مسبقة، وذلك بعد تقرير "أكسيوس" الأمريكي الذي تناول رغبة واشنطن في عقد قمة بين الرئيس السيسي ونتنياهو.

وقال خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر": "أنا ما أقعدش غير لما أشوفك مقدم حاجة على المائدة.. انت جاي وانا أقعد معاك ليه؟"، مشيرًا إلى أن زيارة نتنياهو التي تسبق الانتخابات الإسرائيلية تهدف فقط لاستغلال صورة اللقاء سياسيًا داخليًا.

وأضاف أديب أنه يجب على مصر أن تأخذ "مقابلًا واضحًا يفيد مصلحة مصر ومصلحة القضية الفلسطينية" مقابل أي تفعيل للعلاقات.

وتابع مقدم "الحكاية"، أن المقابل يجب أن يكون ملموسًا، مثل تنفيذ بنود الاتفاق العالقة، وليس مجرد خطوات دعائية، مؤكدًا: "الجانب المصري له قبول في غزة، له وجود في غزة، وهذا ما أحترمه جدًا".

وأشار إلى أن الوجود المصري القوي والمؤثر واضح في ملفات السودان وليبيا وحوض البحر المتوسط، مما يعكس قدرة الدولة على حماية حدودها وتأكيد دورها المحوري.

وأضاف: "أنا كشعب عايز أشوفك جاي حاطط ثمن للعلاقة مع مصر.. حاطط التزام، ورغم ذلك مشاعري كمصري ترفض فكرة لقاء السيسي بنتنياهو".

وأكد أن أي زيارة يجب أن تكون محملة بخطوات عملية تستطيع مصر من خلالها أن تفيد القضية الفلسطينية وأمنها القومي، وليس مجرد زيارة شكلية أو "دفع" و"زق" دعائي لخدمة أجندة نتنياهو الانتخابية فقط.