7 صور ومعلومات عن إطلالة روجينا في أحدث ظهور لها

فساتين لامعة وخاطفة للأنظار.. نجمات أبهرن الحضور في مهرجان البحر الأحمر

هنا شيحة بإطلالة جذابة في اليوم الخامس من مهرجان البحر الأحمر

هنا أنيقة وياسمين صبري غير موفقة.. ناقد يعلق على إطلالات النجمات في مهرجان

كالأميرات.. نيللي كريم تخطف الأنظار في اليوم الخامس من مهرجان البحر الأحمر

إعادة الألبوم

تابعنا على

خطفت الفنانة روجينا الأنظار بإطلالتها الجذابة في أحدث ظهور لها، وفقا لما نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وارتدت روجينا فستان طويل "كت" باللون الوردي مزينا بتطريزات باللون الفضي، من تصميم مصمم الأزياء " هدى الجارالله".

واعتمدت روجينا مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون البيج، بواسطة الميكب أرتيست "ريما".

وتركت روجينا خصلات شعرها الويفي منسدلا على كتفيها، بواسطة مصفف الشعر "أنيسة الشرابي".

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وأسورة وخاتم وحلق، من تصميم "مصلي".