إعلان

7 صور ومعلومات عن إطلالة روجينا في أحدث ظهور لها

كتبت- شيماء مرسي

09:28 م 08/12/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    روجينا (2)
  • عرض 6 صورة
    روجينا (3)
  • عرض 6 صورة
    روجينا (6)
  • عرض 6 صورة
    روجينا (1)
  • عرض 6 صورة
    روجينا (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خطفت الفنانة روجينا الأنظار بإطلالتها الجذابة في أحدث ظهور لها، وفقا لما نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وارتدت روجينا فستان طويل "كت" باللون الوردي مزينا بتطريزات باللون الفضي، من تصميم مصمم الأزياء " هدى الجارالله".

واعتمدت روجينا مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون البيج، بواسطة الميكب أرتيست "ريما".

وتركت روجينا خصلات شعرها الويفي منسدلا على كتفيها، بواسطة مصفف الشعر "أنيسة الشرابي".

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وأسورة وخاتم وحلق، من تصميم "مصلي".

روجينا اطلالة روجينا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل- تعطيل الدراسة غدًا بهذه المحافظة
تحذير عاجل من محافظة الجيزة بشأن طقس الساعات المقبلة
السياحة تكشف حقيقة زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر
وكيل يزن النعيمات يكشف لمصراوي حقيقة عرض الأهلي
سعر الذهب اليوم في مصرينخفض بحلول التعاملات المسائية
أمطار على القاهرة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة