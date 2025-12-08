7 صور ومعلومات عن إطلالة روجينا في أحدث ظهور لها
كتبت- شيماء مرسي
خطفت الفنانة روجينا الأنظار بإطلالتها الجذابة في أحدث ظهور لها، وفقا لما نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وارتدت روجينا فستان طويل "كت" باللون الوردي مزينا بتطريزات باللون الفضي، من تصميم مصمم الأزياء " هدى الجارالله".
واعتمدت روجينا مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون البيج، بواسطة الميكب أرتيست "ريما".
وتركت روجينا خصلات شعرها الويفي منسدلا على كتفيها، بواسطة مصفف الشعر "أنيسة الشرابي".
وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وأسورة وخاتم وحلق، من تصميم "مصلي".