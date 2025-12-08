متحدث الوزراء يكشف عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء

أعلن المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن وزارة التنمية المحلية تلقت أكثر من مليوني طلب للتصالح فى مخالفات البناء منذ فتح باب التقديم، موضحًا أن الفترة من 3 يوليو 2024 وحتى 7 ديسمبر 2025 شهدت وحدها تقديم نحو 237 ألف طلب.

وأوضح "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى فى برنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة»، أن بعض الحالات تأخرت فى استكمال الأوراق أو احتاجت إلى مزيد من التوعية، وهو ما تعمل عليه الوزارة والمحافظات من خلال حملات توعية للمواطنين لحثهم على إنهاء إجراءات التصالح.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة فى نسب الإقبال على التصالح، نتيجة لهذه الجهود.

