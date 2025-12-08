إطلالة جذابة لـ انتصار في خامس أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي
كتب : شيماء مرسي
أطلت الفنانة انتصار بإطلالة أنيقة على السجادة الحمراء خلال حضورها اليوم الخامس من مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الخامسة.
وظهرت انتصار بفستان طويل باللون الوردي مصنوع من الحرير ونسقت معه شال بنفس اللون.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت انتصار مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون البني الداكن.
واختارت انتصار أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.
وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من حلق وخاتم.