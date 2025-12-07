تألقت الفنانة ليلى علوي بإطلالة جذابة في رابع أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.



وظهرت ليلى علوي، بفستان طويل باللون الفضي اللامع، بتصميم "كورسيه" محدد عند الصدر والخصر، وقصة منسدلة بشكل انسيابي يمنحها إطلالة راقية وأنيقة.



ونسقت مع الإطلالة "إكستنشن" طويل لامع مرفق بالفستان، يتدلى من الأكتاف ليضفي لمسة ملكية على المظهر.



وزينت الإطلالة بعقد ماسي فاخر يضفي بريقاً إضافياً على الإطلالة، وأكملت إطلالتها بحقيبة يد صغيرة (كلاتش) باللون الأسود.



واعتمدت تسريحة شعر مموجة ناعمة تنسدل على كتفيها، مع مكياج قوي ولافت يبرز جمال ملامحها.