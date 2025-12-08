ماهي المدينة الأقل درجة حرارة وأكثر برودة غدًا في مصر؟

22 مشروعًا طلابيًا تتنافس في "إيسف 2026" بالسويس (صور)

"عايزة الجامع بتاعي".. نزاع على مصلى يشتعل بين متبرعة وأهالي بالإسماعيلية

جنوب سيناء - رضا السيد:

تبلغ غدًا درجة الحرارة غدًا الثلاثاء، في مدينة سانت كاترين "العظمى 13 والصغرى 2 مئوية"، لتسجل الأكثر برودة في مصر بهذا التوقيت.

ومدينة سانت كاترين تقع في محافظة جنوب سيناء وتعد أكثر مدن المحافظة تميزًا وتقع علي هضبة ترتفع حوالي 1600 متر فوق سطح البحر وعلى بعد 300 كم من قناة السويس.

وتبلغ مساحة سانت كاترين حوالي 5130 كم مربع وتحيط بها مجموعة جبال هي الأعلى في سيناء ومصر "قمة جبل كاترين وجبل موسى وجبل الصفصافة".

ويتميز طقس سانت كاترين بالاعتدال في الصيف بينما يكون شديد البرودة في الشتاء.

وتتميز جبال سانت كاترين شتاء بأنها تكسوها الثلوج في القمم الجبال، كما أن المدينة ذات طبيعة تاريخية ودينية ويعمل معظم سكانها في الزراعة والخدمات السياحية، تشتهر كاترين بالسياحة الدينية والسفاري وتسلق الجبال.

ومن أهم معالم المدينة دير سانت كاترين وجبل موسى ومقام النبى هارون، وتعتبر أكبر محمية طبيعية في جمهورية مصر العربية من حيث المساحة.