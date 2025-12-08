حريق شقة سكنية في المرج دون مصابين

أخمدت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، الاثنين، حريقا اندلع داخل شقة سكنية بالمرج دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد الدخان من عقار بشارع عبده إبراهيم دائرة قسم شرطة المرج.

دفع مدير الحماية المدنية بسيارتي إطفاء بالتنسيق مع المأمور، وتبين أن حريقًا نسب في شقة بالدور الأول لعقار مكون من 4 طوابق، وأمكن السيطرة على النيران دون خسائر في الأرواح.

نفذ رجال الدفاع المني عملية التبريد لمنع تجدد النيران وتحرر المحضر اللازم.