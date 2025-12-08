ارتفعت في الساعات الماضية معدلات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي من الطلاب وأولياء الأمور، بشأن حقيقة تعطيل الدراسة بمدارس الجمهورية بسبب عدم استقرار الأحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار.

من جهته، أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أنه لم تصدر أي قرارات من الوزارة بشأن تعليق الدراسة غدًا بسبب موجة الطقس السيئ.

وأوضح المصدر في تصريح لمصراوي، أن قرار تعطيل الدراسة من عدمه يظل من اختصاص كل محافظ، ويتم اتخاذه وفق تقييم حالة الطقس في كل محافظة على حدة.

