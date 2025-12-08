إعلان

حقيقة تعليق الدراسة غداً في المدارس بسبب حالة الطقس.. التعليم تحسم الجدل

كتب : أحمد الجندي

10:49 م 08/12/2025

أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفعت في الساعات الماضية معدلات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي من الطلاب وأولياء الأمور، بشأن حقيقة تعطيل الدراسة بمدارس الجمهورية بسبب عدم استقرار الأحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار.

من جهته، أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أنه لم تصدر أي قرارات من الوزارة بشأن تعليق الدراسة غدًا بسبب موجة الطقس السيئ.

وأوضح المصدر في تصريح لمصراوي، أن قرار تعطيل الدراسة من عدمه يظل من اختصاص كل محافظ، ويتم اتخاذه وفق تقييم حالة الطقس في كل محافظة على حدة.

اقرأ أيضاً:

بعد اعتداء طلاب على معلم.. نقابة المعلمين تشيد بحزم الداخلية في واقعة عين شمس

11 معلومة حول إنشاء أول مدينة تعليمية على طريق المحلة المنصورة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطقس تعليق الدراسة الأمطار تعليم القاهرة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026