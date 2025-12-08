إعلان

حماس: استبعاد بلير خطوة صحيحة.. والمقاومة جاهزة لهدنة طويلة

كتب-عبدالله محمود:

09:30 م 08/12/2025

حماس

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" طاهر النونو، إنه إذا صحت الأنباء عن استبعاد توني بلير رئيس وزراء المملكة المتحدة السابق، من مجلس السلام الخاص لإدارة قطاع غزة، فإن ذلك يعد خطوة في الاتجاه الصحيح.


وأضاف النونو، في تصريحات لقناة الجزيرة، اليوم الاثنين، أن الحركة طلبت من الوسطاء استبعاد بلير بسبب انحيازه الصارخ لإسرائيل، مؤكدًا أن المقاومة جاهزة لهدنة طويلة الأمد شريطة التزام الاحتلال بوقف إطلاق النار.


وأوضح قيادي حماس، أن سلاح المقاومة سيكون جزءًا من سلاح الدولة الفلسطينية بعد قيامها، مشددًا على أن فكرة تشكيل قوة دولية لنزع السلاح بالقوة مرفوضة ولم تناقشه حماس مطلقًا.


وأشار القيادي في حماس، إلى أن الحركة لم تتسلم حتى الآن أي رؤية واضحة بشأن تشكيل القوة الدولية المقترحة أو مهامها أو أماكن انتشارها داخل غزة، قائلًا: "لا نعتقد أن أي دولة ستقبل بالمشاركة في قوة تُكلَّف بنزع سلاح غزة بالإكراه".


وأكد النونو أن طموحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تتجاوز حدود فلسطين وتهدد دول المنطقة.


ولفت إلى أن الاحتلال رفض جميع المقترحات لحل أزمة المقاتلين المحاصرين في رفح، مضيفًا أن "أبو شباب" وغيره من العملاء حكموا على أنفسهم بالقتل بسبب تعاونهم مع الاحتلال وخيانتهم لشعب فلسطين.


وحمل النونو الإدارة الأمريكية مسؤولية لجم نتنياهو وإجباره على الالتزام بخطة الرئيس ترامب.

حركة المقاومة الإسلامية حماس هدنة طويلة استبعاد بلير قطاع غزة

