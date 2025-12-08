بإطلالات الأميرات.. نجمات أثرن الجدل بجمالهن في مهرجان البحر الأحمر

مع انطلاق فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي هذا العام، تنافست النجمات على السجادة الحمراء بإطلالات جريئة ولافتة، كان أبرزها الفساتين الشفافة ودون بطانة، التي خطفت الأنظار.

فيما يلي، 3 نجمات ظهرن بفساتين دون بطانة في أيام المهرجان:

مي عمر

خطفت الفنانة مي عمر الأنظار بإطلالتين؛ الأولى بفستان طويل وشفاف من الأسفل، بتصميم حورية البحر يجمع بين الفضي والذهبي، ومزين بتطريزات لامعة أضفت عليه لمسة فخامة.

اعتمدت مي مكياجا بدرجات النيود، مع تسريحة شعر منسدلة على كتفيها، وأكملت اللوك بمجوهرات مكونة من عقد وحلق.

وفي فعاليات اليوم الثاني من المهرجان، تألقت بفستان ذهبي طويل مزين بتطريزات براقة وبقصة شفافة دون بطانة، ونسقت معه تسريحة شعر منسدل ومكياجا هادئا.

نور الغندور

أما الفنانة نور الغندور ظهرت بإطلالة أكثر جرأة، حيث ارتدت فستانا طويلا يجمع بين اللونين الأسود والفضي اللامع، بتصميم شفاف وملفت.

اعتمدت مكياجا قويا حيث وضعت أحمر الشفاه الأحمر الناري، وأكملت الإطلالة بمجوهرات مكونة من كوليه وأسورة.

رزان جمال

ظهرت الفنانة رزان جمال بفستان فضي طويل بلمسة شفافة من الأسفل وقصة انسيابية أنيقة، بصيحة الظهر المكشوف، ومزين بتطريزات لامعة، واختارت مكياجا بدرجات النيود، مع تسريحة شعر مرفوعة، ونسقت إطلالتها مع حذاء فضي أنيق وأقراط طويلة وخاتم.

اقرأ أيضا:

إطلالة ملكية.. ليلى علوي تخطف الأضواء في رابع أيام مهرجان البحر الأحمر

"بمكياج قوي وعيون سموكي".. مرام علي تتألق في مهرجان البحر الأحمر

إلهام شاهين تتألق بإطلالة بيضاء في رابع أيام مهرجان البحر الأحمر

حصاد 2025.. إطلالات البلوجرز وعارضات الأزياء التي خطفت الأنظار

"إطلالة راقية".. هكذا ظهرت جيسيكا ألبا خلال فعاليات مهرجان البحر الأحمر