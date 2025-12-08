أكد الكاتب والمحلل السياسي أحمد رفعت، أن القضاء التام على جماعة الإخوان الإرهابية لا يزال بعيد المنال بسبب وجود دعم خارجي للتنظيم.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد": "هناك أكثر من جهاز مخابرات لدول غربية يتعاون مع الجماعة لتحقيق أهداف محددة"، مشيرًا إلى أن هذه الجماعة لا تزال أداة تستخدمها دول في مخططاتها الإقليمية.

وأضاف رفعت أنه حتى لو اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراءات ضد الإخوان، فستكون إجراءات جزئية نظرًا لتقلب مواقفه على المستوى العالمي.

وتابع أن "مصر تواجه جماعة الإخوان الإرهابية بشرف رغم سجل الجماعة غير المشرف"، مؤكدًا أن البلاد دفعت ثمنًا كبيرًا في مواجهة إرهابهم على مدى عشر سنوات.

وأشار المحلل السياسي إلى الدور البريطاني المشبوه بشكل خاص، قائلاً إن "بريطانيا تعد حاضنة لكل الجماعات الإرهابية"، وأن المخابرات البريطانية هي من تدير جماعة الإخوان الإرهابية.

وأشار إلى أن مصر أصبحت خالية من الإرهاب بعد معركة استمرت عقدًا كاملاً، معربًا عن تفاؤله بشأن الموقف الفرنسي، معتبرًا أن فرنسا هي الدولة الأقرب في أوروبا إلى تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية بشكل رسمي، مما قد يمثل خطوة مهمة في عزلها دوليًا.