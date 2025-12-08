كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر بعض الأشخاص من تنفيذ قرار إزالة عقارات بالخانكة.

وتبين أنه بتاريخ 4 الجارى، قامت الأجهزة الأمنية بتأمين مسئولى المحافظة أثناء تنفيذ قرارات إزالة 14 عقارًا تم بناؤها بدون ترخيص وخارج الحيز العمرانى.

وخلال التنفيذ، اعترض عدد من سكان أحد العقارات، لكن تم احتواء الموقف دون أي تجاوز، وأُفهم السكان بضرورة التوجه للجهات المختصة لتقنين أوضاعهم.

وأكدت الشرطة استمرارها في تأمين القرارات الصادرة وضبط تنفيذها وفق القانون، مع التعامل الحازم مع أي محاولات للاعتراض بشكل غير قانوني.