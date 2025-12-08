إعلان

وزير الرياضة يعد بحل أزمة أرض نادي الزمالك في هذا الموعد

كتب : حسن مرسي

11:20 م 08/12/2025

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

تعهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بأن تكون أزمة أرض نادي الزمالك على قائمة الحلول العاجلة.

وأكد الوزير خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم": "إن شاء الله يمكن الأسبوع الجاي يكون في حل"، مشيرًا إلى أن الحلول موجودة ويتم بحثها مع إدارة النادي.

وأضاف الوزير، أن الإجراءات الحكومية تجري بشكل دقيق لتجنب أي قرار عشوائي قد يؤدي إلى مشكلات قانونية لاحقًا.

وتابع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة: "في إجراءات بتتعمل عشان منضطرش يبقى في إجراء عشوائي ويحصل مشكلة قانونية"، موضحًا أن الهدف هو الوصول لحل سليم يضمن حقوق النادي الكبير.

كما أكد الدكتور أشرف صبحي على مبدأ المساواة وحرصه الشخصي على جميع المؤسسات الرياضية، قائلاً: "أنا حاسس بجماهير الزمالك كمسؤول رياضي.. أنا وزير مش مع الزمالك أو الأهلي.. أنا مع الرياضة المصرية".

ووجه وزير الرياضة رسالة طمأنة للجماهير، مؤكدًا أن الحلول قيد الدراسة وأن القرار النهائي سيكون قريبًا بعد استكمال الإجراءات القانونية والحكومية اللازمة، مما يعكس الاهتمام الرسمي بإيجاد مخرج عادل لهذا الملف المطول.

أرض الزمالك نادي الزمالك أشرف صبحي وزير الرياضة

