تركي آل الشيخ ينشر فيديو طريف بين ويجز ومنى زكي وأحمد سعد

روج المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، للعرض الخاص لفيلم "الست" الذي يقام مساء اليوم الاثنين في الرياض، بحضور أبطاله وفريق العمل.

نشر تركي مقطع فيديو من كواليس العرض الخاص عبر صفحته على "فيسبوك"، ظهرت خلاله نجمة الفيلم منى زكي وبرفقتها مطرب الراب ويجز والفنان أحمد سعد، الذين ظهروا وهم يروجون للفيلم بطريقة كوميدية.

ظهر ويجز وأحمد سعد وهما يروجان لفيلم "الست" بطريقة كوميدية وقالا: "احنا عاجبنا فيلم الست جدا".

ليرد أحمد سعد" أحلى حاجة منى في الست"، ليرد ويجز بطريقة كوميدية: "أنا اللي دفعت لأحمد سعد وليا عنده 200 جنيه".

لترد عليهما منى زكي قائلة: " انا اتشرفت بيكم بجد".

كواليس فيلم "الست"

يتناول الفيلم السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، مسلطًا الضوء على أبرز المحطات في حياتها الشخصية والفنية، والعلاقات التي كان لها أثر كبير في مسيرتها.

ويشارك ببطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية هم منى زكي، عمرو سعد، سيد رجب، أحمد خالد صالح، أحمد داود، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

أعمال تنتظر عرضها منى زكي قريبا

تشارك الفنانة زكي الفنان محمد هنيدي بطولة فيلم "الجواهرجي" والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول تاجر مجوهرات يقع في العديد من المتاعب والمواقف المحرجة بسبب زوجته.

