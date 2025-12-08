الكرملين: روسيا وأمريكا تسعيان لجعل لقاء بوتين وترامب المقبل مثمرا

وكالات

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، إن روسيا وأمريكا تعملان حاليا على مستوى الخبراء لضمان أن يكون اللقاء المقبل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب مثمرا.

وأوضح بيسكوف، في تصريحات لقناة الأولى الروسية، أنه حتى يكون اللقاء الجديد بين بوتين وترامب مثمرا، علينا العمل على مستوى الخبراء، وهو ما يجري حاليا، وهذا نوع من الدبلوماسية المكوكية.

وأكد متحدث الكرملين، أن موسكو لا تعلم ما انتهت إليه المحادثات الأمريكية الأوكرانية في فلوريدا حتى الآن، مضيفا: "عندما نعرف ما حدث هناك سيتضح لنا حينها كيف نمضي قدمًا وإلى أين نتجه بشأن أوكرانيا".