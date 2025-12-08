إعلان

الكرملين: روسيا وأمريكا تسعيان لجعل لقاء بوتين وترامب المقبل مثمرا

كتب : مصراوي

11:38 م 08/12/2025

ترامب وبوتين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، إن روسيا وأمريكا تعملان حاليا على مستوى الخبراء لضمان أن يكون اللقاء المقبل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب مثمرا.

وأوضح بيسكوف، في تصريحات لقناة الأولى الروسية، أنه حتى يكون اللقاء الجديد بين بوتين وترامب مثمرا، علينا العمل على مستوى الخبراء، وهو ما يجري حاليا، وهذا نوع من الدبلوماسية المكوكية.

وأكد متحدث الكرملين، أن موسكو لا تعلم ما انتهت إليه المحادثات الأمريكية الأوكرانية في فلوريدا حتى الآن، مضيفا: "عندما نعرف ما حدث هناك سيتضح لنا حينها كيف نمضي قدمًا وإلى أين نتجه بشأن أوكرانيا".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الكرملين ترامب وبوتين روسيا أوكرانيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الرياضة يعد بحل أزمة أرض نادي الزمالك في هذا الموعد
تصدر اللاعب الأردني يزن النعيمات مهاجم منتخب الأردن والعربي القطري
حقيقة تعليق الدراسة غداً في المدارس بسبب حالة الطقس.. التعليم تحسم الجدل
عاجل- تعطيل الدراسة غدًا بهذه المحافظة
تحذير عاجل من محافظة الجيزة بشأن طقس الساعات المقبلة
السياحة تكشف حقيقة زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر
سعر الذهب اليوم في مصرينخفض بحلول التعاملات المسائية
أمطار على القاهرة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة