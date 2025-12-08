إعلان

أول تعليق من يزن النعيمات على مفاوضات الأهلي

كتب- محمد عبدالهادي:

11:30 م 08/12/2025
تصدر اللاعب الأردني يزن النعيمات مهاجم منتخب الأردن والعربي القطري، حديث الوسط الرياضي في الساعات الماضية، وذلك بعد تألقه في بطولة كأس العرب وارتباط اسمه بالانتقال للأهلي.

وفي أول تعليق علي انباء مفاوضات الأهلي لضمه قال اللاعب في تصريحات عبر قناة cbc:" بالفعل هناك مفاوضات مع النادي الأهلي وأصبحت قريبا من الانتقال للأحمر في الميركاتو الشتوي".

وتابع:" اتفقت مع النادي على كل التفاصيل الشخصية".

وأختتم يزن النعيمات:" كل ما يتبقي في المفاوضات هو توصل الأهلي ونادي العربي القطري لاتفاق لحسم الصفقة في يناير المقبل".

يزن النعيمات الاهلي يزن النعيمات صفقات الأهلي نادي العربي القطري

