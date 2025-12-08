"نشعر بالحزن وهنركن قلبنا".. تصريحات قوية من أكرم توفيق قبل مواجهة الأردن

حدث لأول مرة في معسكر منتخب مصر قبل كأس أمم أفريقيا 2025

تصدر اللاعب الأردني يزن النعيمات مهاجم منتخب الأردن والعربي القطري، حديث الوسط الرياضي في الساعات الماضية، وذلك بعد تألقه في بطولة كأس العرب وارتباط اسمه بالانتقال للأهلي.

أول تعليق من يزن النعيمات على مفاوضات الأهلي

وفي أول تعليق علي انباء مفاوضات الأهلي لضمه قال اللاعب في تصريحات عبر قناة cbc:" بالفعل هناك مفاوضات مع النادي الأهلي وأصبحت قريبا من الانتقال للأحمر في الميركاتو الشتوي".

وتابع:" اتفقت مع النادي على كل التفاصيل الشخصية".

وأختتم يزن النعيمات:" كل ما يتبقي في المفاوضات هو توصل الأهلي ونادي العربي القطري لاتفاق لحسم الصفقة في يناير المقبل".