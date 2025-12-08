أول تعليق من يزن النعيمات على مفاوضات الأهلي
كتب- محمد عبدالهادي:
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
تصدر اللاعب الأردني يزن النعيمات مهاجم منتخب الأردن والعربي القطري، حديث الوسط الرياضي في الساعات الماضية، وذلك بعد تألقه في بطولة كأس العرب وارتباط اسمه بالانتقال للأهلي.
أول تعليق من يزن النعيمات على مفاوضات الأهلي
وفي أول تعليق علي انباء مفاوضات الأهلي لضمه قال اللاعب في تصريحات عبر قناة cbc:" بالفعل هناك مفاوضات مع النادي الأهلي وأصبحت قريبا من الانتقال للأحمر في الميركاتو الشتوي".
وتابع:" اتفقت مع النادي على كل التفاصيل الشخصية".
وأختتم يزن النعيمات:" كل ما يتبقي في المفاوضات هو توصل الأهلي ونادي العربي القطري لاتفاق لحسم الصفقة في يناير المقبل".