تعطيل الدراسة غدًا بهذه المحافظة.. "صور"

قرر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تعطيل الدراسة غدًا الثلاثاء 9 ديسمبر بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية بالمحافظة، كإجراء احترازي استباقي نظرًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية التي حذرت من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار الجوي، تتصدرها أمطار رعدية غزيرة تضرب السواحل الشمالية ومحافظات الدلتا.

وكشف التقرير الصادر عن هيئة الأرصاد أن محافظة مطروح، إلى جانب الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ومحافظات القناة، تقع في مرمى سحب رعدية قد يصاحبها هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مع احتمالية بنسبة 40% لتساقط حبات البرد ونشاط للرياح الهابطة القوية، مما يستوجب توخي الحذر الشديد، بينما تمتد فرص الأمطار الخفيفة والمتوسطة مساءً لتشمل القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وتشهد الملاحة البحرية اضطرابًا ملحوظًا على سواحل البحر المتوسط من السلوم غربًا وحتى بلطيم شرقًا، حيث يتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار، في حين يسود طقس بارد صباحًا وليلاً على أغلب الأنحاء، وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر، مما قد يؤثر على مستويات الرؤية الأفقية.