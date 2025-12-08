أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بالسويس (صور)

السويس - حسام الدين أحمد:

شهدت مناطق متفرقة من محافظة السويس سقوط أمطار خفيفة مساء اليوم الأثنين، ولم تؤثر الأمطار على حركة السير بالطرق الإقليمية، أو الطرق الداخلية بين الأحياء وضواحي السويس.

وقال مصدر ملاحي إن حركة الملاحة البحرية في السويس منتظمة، وان حركة السفن بين مناطق الانتظار والأرصفة في موانئ السويس لم تتأثر بالتقلبات الجوية وتعمل الموانئ بشكل منتظم في استقبال سفن الشحن.

وتابع المصدر بأن مستوى الرؤية الأفقية تجاوز مدى 4000 متر، بينما لم تزد سرعة الرياح عن 8 عقدة بحرية، مع استقرار المسطح المائي بخليج السويس.

وساد محافظة السويس طقس غائم مائل للبرودة خلال ساعات النهار، وأشارت تنبؤات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى توقع سقوط أمطار خفيفة على مدن القناة وسلاسل جبال البحر الأحمر، تزداد شدتها كلما اتجهنا جنوبا.

وأعلنت محافظة السويس رفع درجة الاستعداد لمواجهة اية تقلبات جوية، مع توجيه سيارات النافوري على أماكن مياه الأمطار فور تجمعها بالطرق الداخلية، مع وضع سيارات كسح المياه في مناطق تمركز بالقرب في الضواحي السكنية.