إعلان

أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بالسويس (صور)

كتب : حسام الدين أحمد

11:21 م 08/12/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    اثار بسيطة للامطار في السويس
  • عرض 6 صورة
    امطار خفيفة بالمدن على اطراف السويس
  • عرض 6 صورة
    امطار خفيفة في مينة السلام بالسويس
  • عرض 6 صورة
    شارع الجامعة في مدينة السلام
  • عرض 6 صورة
    اثار مياه الامطار في الشوارع

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

السويس - حسام الدين أحمد:

شهدت مناطق متفرقة من محافظة السويس سقوط أمطار خفيفة مساء اليوم الأثنين، ولم تؤثر الأمطار على حركة السير بالطرق الإقليمية، أو الطرق الداخلية بين الأحياء وضواحي السويس.

وقال مصدر ملاحي إن حركة الملاحة البحرية في السويس منتظمة، وان حركة السفن بين مناطق الانتظار والأرصفة في موانئ السويس لم تتأثر بالتقلبات الجوية وتعمل الموانئ بشكل منتظم في استقبال سفن الشحن.

وتابع المصدر بأن مستوى الرؤية الأفقية تجاوز مدى 4000 متر، بينما لم تزد سرعة الرياح عن 8 عقدة بحرية، مع استقرار المسطح المائي بخليج السويس.

وساد محافظة السويس طقس غائم مائل للبرودة خلال ساعات النهار، وأشارت تنبؤات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى توقع سقوط أمطار خفيفة على مدن القناة وسلاسل جبال البحر الأحمر، تزداد شدتها كلما اتجهنا جنوبا.

وأعلنت محافظة السويس رفع درجة الاستعداد لمواجهة اية تقلبات جوية، مع توجيه سيارات النافوري على أماكن مياه الأمطار فور تجمعها بالطرق الداخلية، مع وضع سيارات كسح المياه في مناطق تمركز بالقرب في الضواحي السكنية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أمطار السويس الطقس الأمطار

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الرياضة يعد بحل أزمة أرض نادي الزمالك في هذا الموعد
تصدر اللاعب الأردني يزن النعيمات مهاجم منتخب الأردن والعربي القطري
حقيقة تعليق الدراسة غداً في المدارس بسبب حالة الطقس.. التعليم تحسم الجدل
عاجل- تعطيل الدراسة غدًا بهذه المحافظة
تحذير عاجل من محافظة الجيزة بشأن طقس الساعات المقبلة
السياحة تكشف حقيقة زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر
سعر الذهب اليوم في مصرينخفض بحلول التعاملات المسائية
أمطار على القاهرة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة