سيطر اللون الأسود على إطلالات النجمات في أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي، حيث ظهرن بإطلالات راقية وساحرة، لذا نعرض لكم أبرز إطلالاتهن باللون الأسود.

صبا مبارك

لفتت الفنانة صبا مبارك الأنظار بفستان أسود ضيق يبرز تفاصيل القصة الانسيابية، ومزين بتطريزات لامعة أضفت عليه طابعا راقيا، واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة بالكامل، مع مكياج قوي بلمسات الأحمر الناري.

إلهام شاهين

أما الفنانة إلهام شاهين تألقت بفستان أسود ميتاليكي طويل بأكمام طويلة، جاء بفتحة أمامية على شكل حرف V، ومرصع بتطريزات من الخرز والترتر الذهبي والأسود، ونسقت معه حقيبة سوداء أنيقة ومجوهرات ماسية فاخرة، لتظهر بإطلالة كلاسيكية فخمة.

مرام علي

اختارت النجمة السورية مرام علي فستانا أسود مطرزا بالكامل بالترتر اللامع، مع ياقة عالية وتصميم أميري انسيابي، تميز الفستان بكاب شفاف طويل، كما حافظت مرام على نعومة الإطلالة بمكياج بسيط وتسريحة شعر منسدلة.

رزان جمال

تألقت الفنانة رزان جمال بفستان أسود طويل بقصة الكب، مميز بتصميم منفوش من الأسفل وتطريزات ذهبية لامعة منحت الإطلالة جرعة إضافية من الفخامة، واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود، وتسريحة شعر منسدل على الجانبين، وأكملت اللوك بحذاء أسود ومجوهرات أنيقة من عقد وحلق.

