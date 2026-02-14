إعلان

"ٍسحر اللون الأسود".. دينا فؤاد بإطلالة جريئة

كتب : أسماء مرسي

07:35 م 14/02/2026
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    إطلالة دينا فؤاد (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة دينا فؤاد بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت دينا مرتدية بدلة سوداء بتصميم أنيق وبسيط، حيث تميزت بقصة واسعة ساعدتها في الظهور بشكل جذاب ومُلفت.

أكملت اللوك بجوارب شفافة باللون الأسود، أضفت لمسة أنثوية ناعمة.

واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تسريحة الشعر المنسلة على كتفيها بشكل انسيابي.

ونسقت مع اللوك حذاء وكلاتش باللون الأسود.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من أقراط دائرية وخاتم.

وفقا لموقع "PerpusNas"، اللون الأسود من أكثر الألوان أناقة وكلاسيكية في عالم الموضة لما يتميز به من قدرة على إضفاء لمسة من الرقي على أي إطلالة، كما أنه يناسب جميع ألوان البشرة ويمنح الشخص مظهرا متناسقا وجذابا.

كما أن هذا اللون يساعد على إبراز ملامح الوجه ويجعل القوام يبدو أنحف وأكثر تناسقا.

دينا فؤاد إنستجرام دينا فؤاد إطلالة دينا فؤاد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كيف تعيد تعيين الرقم السري لمحفظتك الإلكترونية في حال نسيانه؟
اقتصاد

كيف تعيد تعيين الرقم السري لمحفظتك الإلكترونية في حال نسيانه؟
الجمعية الفلكية بجدة تكشف عن موعد رصد هلال نهاية شهر شعبان
أخبار مصر

الجمعية الفلكية بجدة تكشف عن موعد رصد هلال نهاية شهر شعبان
رمضان 2026.. نجوم وصنّاع "وننسى اللي كان" يكشفون تفاصيل العمل قبل عرضه
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026.. نجوم وصنّاع "وننسى اللي كان" يكشفون تفاصيل العمل قبل عرضه
دفاع "سيدة التجمع" عن "جريمة الشيكولاتة": لم تكن على علم بعدم سداد الحساب
حوادث وقضايا

دفاع "سيدة التجمع" عن "جريمة الشيكولاتة": لم تكن على علم بعدم سداد الحساب
"تاريخ الملكي".. رسائل قوية من جماهير الزمالك للاعبي الفريق خلال مباراة
رياضة محلية

"تاريخ الملكي".. رسائل قوية من جماهير الزمالك للاعبي الفريق خلال مباراة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"الصحة" تحذر من الأتربة والتقلبات الجوية: لا بلاغات حرجة حتى الآن
مصر تحذّر من رد فعل "حاسم وصارم" حال تجاوز الخطوط الحمراء في السودان