"ٍسحر اللون الأسود".. دينا فؤاد بإطلالة جريئة

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة دينا فؤاد بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت دينا مرتدية بدلة سوداء بتصميم أنيق وبسيط، حيث تميزت بقصة واسعة ساعدتها في الظهور بشكل جذاب ومُلفت.

أكملت اللوك بجوارب شفافة باللون الأسود، أضفت لمسة أنثوية ناعمة.

واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تسريحة الشعر المنسلة على كتفيها بشكل انسيابي.

ونسقت مع اللوك حذاء وكلاتش باللون الأسود.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من أقراط دائرية وخاتم.

وفقا لموقع "PerpusNas"، اللون الأسود من أكثر الألوان أناقة وكلاسيكية في عالم الموضة لما يتميز به من قدرة على إضفاء لمسة من الرقي على أي إطلالة، كما أنه يناسب جميع ألوان البشرة ويمنح الشخص مظهرا متناسقا وجذابا.

كما أن هذا اللون يساعد على إبراز ملامح الوجه ويجعل القوام يبدو أنحف وأكثر تناسقا.