كتب- محمود الطوخي

قالت المتحدثة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي كابتن إيلا، إن الجيش هاجم بنى تحتية تابعة لحزب الله اللبناني في جنوب لبنان، شملت مستودعات تخزين أسلحة ومنصات لإطلاق الصواريخ ووسائل قتالية.

وكتبت إيلا في منشور على حسابها بمنصة "إكس" "يواصل حزب الله محاولاته لإعادة ترميم بنى تحتية في جنوب لبنان بهدف المسّ بدولة إسرائيل"، وفق زعمها.

وأضافت: "إن وجود الوسائل القتالية التي تم استهدافها يشكّل خرقا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان ويعرّض سكان المنطقة للخطر"، مؤكدة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيواصل العمل لإزالة كل تهديد عن دولة إسرائيل".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع الجانب اللبناني في نوفمبر 2024.