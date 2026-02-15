الدفع بـ10 سيارات إسعاف.. إصابة 9 أشخاص في تصادم أ

الأقصر - محمد محروس:

أُصيب 9 أشخاص بإصابات متفرقة، وُصفت بعضها بالخطيرة، إثر حادث تصادم وقع بين سيارتين أمام محطة إسنا جنوب محافظة الأقصر.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود عدد من المصابين، وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية وقوات المرور إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف وإجراء الفحص المبدئي.

كما دفعت هيئة الإسعاف بـ10 سيارات لنقل المصابين إلى مستشفى طيبة التخصصي، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة داخل قسم الطوارئ.

وتراوحت الإصابات بين كسور وكدمات وجروح قطعية، فيما يخضع المصابون حاليًا للفحوصات والمتابعة الطبية تحت إشراف الفريق المختص.

وتمكنت قوات المرور من رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة أمام محطة إسنا، بينما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي بدأت التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات التصادم.