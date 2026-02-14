قد يسمع الإنسان فجأة أصواتا غريبة صادرة من البطن، تشبه "القرقرة"، أو "الفقاعات"، وقد يظن البعض أنها علامة مرض أو مشكلة في الجهاز الهضمي، بينما الحقيقة أن هذه الأصوات في كثير من الأحيان طبيعية تماما، وتعبر عن نشاط الأمعاء والمعدة أثناء عملية الهضم.

ووفقا لموقع healthline، فإن أصوات البطن تنتج عن حركة الطعام والغازات والسوائل داخل المعدة والأمعاء، وهي عملية تحدث بشكل مستمر حتى أثناء النوم.

وتعرف هذه الأصوات طبيا باسم أصوات الأمعاء، وتنتج غالبا عن، انقباض عضلات الأمعاء لدفع الطعام، ومرور الغازات الناتجة عن الهضم، وحركة العصارات الهضمية داخل الجهاز الهضمي

لماذا تزداد أصوات البطن عند الجوع؟

عندما تكون المعدة فارغة، يبدأ الدماغ بإرسال إشارات للجهاز الهضمي لتنشيط حركة الأمعاء استعدادا لاستقبال الطعام، فتبدأ العضلات بالانقباض بقوة أكبر، مما يؤدي إلى صوت واضح يسمعه الشخص بسهولة.

ولهذا السبب ترتفع أصوات البطن في الصباح قبل الإفطار، وأثناء الصيام، وبعد مرور ساعات طويلة دون طعام.

وتعد هذه الأصوات في أغلب الحالات علامة صحية تدل على أن الجهاز الهضمي يعمل بكفاءة.

ماذا يحدث في جسمك لحظة سماع القرقرة؟

- الأمعاء تنقبض وتسترخي لتقوم بتحريك الطعام أو بقايا الطعام إلى الأمام.

- العصارات الهضمية تختلط بالطعام وتبدأ عملية تفكيكه وامتصاص العناصر الغذائية.

- تتحرك الغازات داخل الأمعاء وقد تتسبب بصوت مسموع، خاصة إذا كانت كمية الغازات كبيرة.

- تقوم البكتيريا الموجودة في القولون بتخمير بعض الأطعمة، وينتج عن ذلك غازات تسبب الأصوات.

وهناك حالات تكون فيها الأصوات مؤشرا لمشكلة صحية، خاصة إذا صاحبتها أعراض أخرى.

نصائح طبية

كما أن أصوات البطن ليست دائما سببا للقلق، بل هي في كثير من الأحيان علامة على أن جهازك الهضمي يعمل بصورة طبيعية، لكن في حال تكرار الأصوات بشكل مبالغ فيه مع أعراض أخرى، فإن استشارة الطبيب تظل الخيار الأكثر أمانا.

