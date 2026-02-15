أعلن المستشار جميل سعيد المستشار القانوني ومحامي الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، إنهاء الخلاف بين رئيس الوفد الدكتور السيد البدوي ومنير فخري عبد النور.

‎قال المستشار جميل سعيد في بيان له: إنه علي إثر تكليفي من الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد باتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة التصريحات التي صدرت عن منير فخري عبد النور وتم نشرها على بعض المواقع الإلكترونية فقد بادرت بإصدار بيان ردًا على تلك التصريحات، وعلى إثر ذلك تلقيت اتصالًا من الدكتورة إنجي سعيد محامية منير فخري عبد النور في بادرة برغبة في إنهاء ما أسفر عنه التصريحات الصادرة من موكلها منير فخري عبد النور من آثار وتواصل الحديث بيننا.

وتابع: "انضم إلينا منير فخري عبد النور الذي أكد انعدام أي نية لديه في الإساءة للدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس الوفد، إذ أن الخلاف خلاف في الرأي ولا يقلل أبدًا من احترامه وتقديره للدكتور السيد البدوي رئيس الوفد".