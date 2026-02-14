حرصت النجمات على ارتداء تصميمات فساتين أنيقة وجذابة خلال حضورهن حفل جوائز الأوسكار 2025 في دورته السابقة، ولكن جاءت بعض الإطلالات غير موفقة.

وفقا لموقع "businessinsider"، إليكم أسوأ إطلالات النجمات في الدورة السابقة:

سينثيا إيريفو.. فستان ضخم وتصميم غريب

ظهرت الممثلة والمغنية الفرنسية سينثيا إيريفو بإطلالة لفتت الأنظار لكنها أثارت الجدل، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأخضر الداكن مصنوعا من المخمل، بتصميم ضخم وياقة عالية على شكل أجنحة، ما جعل الإطلالة تبدو مبالغا فيها.

مايكي ماديسون.. تصميم فاخر لكن مبالغ فيه

اختارت الممثلة الأمريكية مايكي ماديسون فستانا من تصميم ديور، رغم جمال الفستان، إلا أن التصميم العام جاء مبالغا فيه، خاصة وأن العديد من النجمات اعتمدن إطلالات مشابهة.

ليلي-روز ديب.. إطلالة غير مناسبة

تألقت ليلي-روز ديب بفستان أسود من الدانتيل من تصميم شانيل، مستوحى من أجواء فيلم "نوسفراتو". رغم جمال التصميم، إلا أن الإطلالة بدت غير رسمية مقارنة بطبيعة الحفل، وكانت أكثر ملاءمة لحفل ما بعد توزيع الجوائز.

راشيل زيجلر.. فستان رائع لكن بتفاصيل غير متناسقة

اختارت راشيل زيجلر فستانا من توقيع مصمم الأزياء "كريستيان ديور" مزينا بتفاصيل من اللؤلؤ والتول الرمادي، لكنه جاء مزودا بـ "كورسية" بارز، ما أضفى على الإطلالة لمسة غريبة.

ستورم ريد.. زي تنكري

ارتدت الممثلة الأمريكية ستورم ريد فستانا قصيرا أحمر من تصميم "ألكسندر فوتييه"، التصميم جاء أشبه بزي تنكري، ما جعل إطلالتها غير مناسبة لجوائز الأوسكار.

ووبي جولدبرج.. فستان من قماش مشتت للنظر

اختارت الممثلة الأمريكية ووبي جولدبرج فستانا من تصميم كريستيان سيريانو مستوحى من قصة سندريلا، مع أكمام مكشوفة وقصة كلاسيكية تناسبها، لكن القماش اللامع كان مشتتا للنظر وأضعف من فخامة الإطلالة.

مونيكا باربارو.. فستان غير مناسب

ارتدت الممثلة الأمريكية مونيكا باربارو فستانا ورديا، لكن الجزء العلوي اللامع لم يكن مناسبا، ما جعل الفستان يفقد بعضًا من جماله المتوقع رغم تصميمه الجيد.