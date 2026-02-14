المنيا-جمال محمد:

لم يكن أحد يتوقع أن يتحول مقلب قمامة مهجور بأقصى جنوب مدينة المنيا إلى مسرح لواحدة من أكثر الوقائع صدمةً وغموضاً، إذ قادت لحظة عابرة لبائع خردة يبحث عن رزقه بين المخلفات، إلى اكتشاف جوال يحمل بداخله أسراراً ثقيلة وعدداً من الأجنّة، لتبدأ بعدها سباق دقائق بين الذهول الشعبي والتحرك الأمني السريع.

البداية: مفاجأة داخل جوال

في منطقة كدوان، وبين أكوام القمامة المتناثرة قرب مصرف مهجور، أقدم أحد بائعي الخردة على فتح جوال عثر عليه أثناء نبش المخلفات، فلم يكن يدرك أن ما بداخله سيصيب الحاضرين بالذهول؛ إذ تبيّن وجود عدد من الأجنّة لأطفال، بعضهم مكتمل النمو وآخرون غير مكتملين.

في لحظات، تحولت الصدمة إلى تجمع شعبي واسع، وارتفعت الأصوات مطالبة بسرعة تدخل الأجهزة الأمنية.

البلاغ والتحرك السريع

تلقى مسؤولو الأمن بمديرية أمن المنيا إخطاراً من أهالي كدوان بالعثور على الأجنّة داخل جوال ملقى بجوار مصرف قمامة، وانتقلت قوات الشرطة إلى الموقع، وفرضت طوقاً أمنياً، وتم التحفظ على الجوال ومحتوياته، وجرى نقل الأجنّة إلى إحدى المستشفيات لإخضاعها للفحص الطبي، بهدف تحديد طبيعتها، وبيان ما إذا كانت تعود لسيدة واحدة أم لأكثر من سيدة، في خطوة أساسية لفك خيوط اللغز.

تحريات مكثفة وكاميرات تحت الفحص

بدأت فرق البحث الجنائي في سماع أقوال عدد من الأهالي، إلى جانب فحص كاميرات المراقبة بمحيط المكان، لرصد أي تحركات مشبوهة قد تقود إلى هوية من ألقى الجوال.

وفي وقت قياسي، أسفرت التحريات عن الاشتباه في ثلاثة أشخاص، تم ضبطهم واقتيادهم للتحقيق، بينما تواصل النيابة العامة مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، وكشف الدوافع الحقيقية وراءها، ومن أين أتت تلك الأجنّة.

شاهد عيان: الصدمة أكبر من الكلام

أحد أهالي مساكن كدوان – فضل عدم ذكر اسمه – قال إن الواقعة كُشفت بالصدفة البحتة، موضحاً أن بائع الخردة هو من فتح الجوال، قبل أن يهرع الأهالي للتأكد مما بداخله، ثم إبلاغ الشرطة فوراً، وأضاف أن حالة من الصمت والذهول خيمت على المكان لحين وصول القوات.

لغز ينتظر الإجابة

تحرر محضر بالواقعة، فيما تكثف إدارة البحث الجنائي جهودها لكشف كافة التفاصيل. وبينما تتواصل التحقيقات، تبقى الأسئلة معلقة: من يقف وراء إلقاء الجوال وما الملابسات التي دفعت إلى ذلك، لتصبح حادثة بدأت بنبش قمامة، لكنها تحولت خلال ساعات إلى قضية رأي عام تشغل أهالي المنيا، في انتظار ما ستكشفه التحقيقات.

