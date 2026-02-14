إعلان

فستان جريء.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار بلوك مُلفت

كتب : أسماء مرسي

06:43 م 14/02/2026
كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة هيفاء وهبي بلوك جريء، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت هيفاء فستانا طويلا باللون الأحمر الناري، جاء بقصة ضيقة أبرزت قوامها الرشيق، مع تصميم مكشوف عند منطقة الصدر أضفى لمسة من الجرأة على مظهرها.

الفستان مزين بتطريزات فضية بالكامل، ما أضاف له لمعانا فخما وأضفى على إطلالتها طابعا مميزا.

الإطلالة من توقيع المصمم العالمي شربل زوي.

واعتمدت مكياجا قويا مع التركيز على رسمة العيون، من تنفيذ خبيرة التجميل دانيا كامل.

واختارت هيفاء أن تترك خصلات شعرها الويفي بشكل عفوي بواسطة صالون "L’ATELIER DE COIFFURE" للتجميل.

كما أكملت اللوك بمجوهرات ماسية مكونة من حلق وخاتم.

هيفاء وهبي إنستجرام هيفاء وهبي إطلالة هيفاء وهبي

